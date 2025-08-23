Prošla je pakao zbog operacija, a SAD divlja po putu! Slađa Poršelina kupila novi skupoceni automobil: "Da nije previše muški?"…

Na Instagram storiju objavila je snimak automobila

Bivša učesnica rijaliti programa Elite 8, Slađa Lazić Poršelina, odlučila je da se dodatno počasti nakon estetskih zahvata koje je nedavno imala. Nije joj bilo dovoljno novih grudi, nosa i očiju, pa je sada sebi priuštila i novu "zverku", luksuzni beli BMW. Na Instagram storiju objavila je snimak automobila sa braon kožnim sedištima, uz šaljiv opis: – Da nije previše muški, ipak sam ja dama? – kratko je napisala.