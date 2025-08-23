Sve pršti od luksuza! Slađa Poršelina nakon operacija pokazala novu besnu mašinu: "Da nije previše muški, ipak sam ja dama?"…

Bivša učesnica Elite 8, Slađa Lazić Poršelina, rešila je da se dodatno počasti nakon estetskih zahvata koje je nedavno imala.

Nije joj bilo dosta novih grudi, nosa i očiju, pa je sada sebi priuštila i novu "zverku" – luksuzni beli BMW. Na Instagram storiju je podelila snimak automobila sa braon kožnim sedištima, a u opisu se i našalila: - Da nije previše muški, ipak sam ja dama? - kratko je napisala. Naravno, nije dugo izdržala, te je sela je odmah za volan i provozala se, a snimak brzine pokazuje da Slađa zna kako da pritisne gas. Sve je zabeležila i podelila sa pratiocima. - Vi znate da