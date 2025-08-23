Sve pršti od luksuza! Slađa Poršelina nakon operacija pokazala novu besnu mašinu: "Da nije previše muški, ipak sam ja dama?"

Blic pre 2 sata
Sve pršti od luksuza! Slađa Poršelina nakon operacija pokazala novu besnu mašinu: "Da nije previše muški, ipak sam ja dama?"…

Bivša učesnica Elite 8, Slađa Lazić Poršelina, rešila je da se dodatno počasti nakon estetskih zahvata koje je nedavno imala.

Nije joj bilo dosta novih grudi, nosa i očiju, pa je sada sebi priuštila i novu "zverku" – luksuzni beli BMW. Na Instagram storiju je podelila snimak automobila sa braon kožnim sedištima, a u opisu se i našalila: - Da nije previše muški, ipak sam ja dama? - kratko je napisala. Naravno, nije dugo izdržala, te je sela je odmah za volan i provozala se, a snimak brzine pokazuje da Slađa zna kako da pritisne gas. Sve je zabeležila i podelila sa pratiocima. - Vi znate da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Prošla je pakao zbog operacija, a SAD divlja po putu! Slađa Poršelina kupila je novi skupoceni automobil: "Da nije previše…

Prošla je pakao zbog operacija, a SAD divlja po putu! Slađa Poršelina kupila je novi skupoceni automobil: "Da nije previše muški?"

Alo pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BMW

Zabava, najnovije vesti »

Mašina u šesnaestercu

Mašina u šesnaestercu

Radar pre 49 minuta
Freakier Friday: Da li vam je ok da pogledate ok film?

Freakier Friday: Da li vam je ok da pogledate ok film?

Buro pre 29 minuta
Šta će dete naslediti od vaše svekrve? Genetičari tvrde da se ova osobina prenosi sa bake na unuke

Šta će dete naslediti od vaše svekrve? Genetičari tvrde da se ova osobina prenosi sa bake na unuke

Kurir pre 19 minuta
Prošla je pakao zbog operacija, a SAD divlja po putu! Slađa Poršelina kupila je novi skupoceni automobil: "Da nije previše…

Prošla je pakao zbog operacija, a SAD divlja po putu! Slađa Poršelina kupila je novi skupoceni automobil: "Da nije previše muški?"

Alo pre 54 minuta
Ceca ljubi srpsku zastavu: Više od 10.000 ljudi na koncertu: Spektakl u Banjaluci

Ceca ljubi srpsku zastavu: Više od 10.000 ljudi na koncertu: Spektakl u Banjaluci

Blic pre 1 sat