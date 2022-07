NOVI SAD: Pretežno sunčano i toplo, ali bez velike vrućine. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14, a maksimalna oko 30 stepeni. Uveče suvo.

VOJVODINA: Jutro relativno sveže, a tokom dana pretežno sunčano i bez velike vrućine sa malo oblaka. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 10, a maksimalna do 31 stepen. Uveče suvo. SRBIJA: Jutro relativno sveže, a tokom dana pretežno sunčano i bez velike vrućine sa malo oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8, a maksimalna do 33 stepena. Uveče suvo. NAREDNIH