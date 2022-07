Poslednji dani prijatnih temperatura! Jutra sveža, tokom dana maksimalno 30: Nakon toga stižu tropski talasi vreline

U ponedeljak nas očekuju svežija jutra, tokom dana prijatno, bez vrućine u celoj u Srbiji.

U ponedeljak nas očekuju svežija jutra, tokom dana prijatno, bez vrućine u celoj u Srbiji. U ponedeljak jutro relativno sveže, a tokom dana pretežno sunčano i bez velike vrućine sa malo oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C u Požegi do 17°C u Beogradu, a maksimalna od 29°C na severu Vojvodine do 33°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C, objavio Meteos. U Beogradu će u ponedeljak