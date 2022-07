RHMZ najavio novi talas vrućina: Ovo su poslednji dani sa prijatnom temperaturom, evo kada živa ide do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo sa temperaturom do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 28 do 31 stepen Celzijusa, vetar slab i umeren uglavnom severni. U Beogradu će biti sunčano i toplo, uz slab severni vetar i temperaturu oko 29 stepeni Celzijusa. Najniža temperatura od 14 do 16 stepeni. Biometeorološke prilike povolјno će uticati na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje mentalno nestabilnim osobama. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje i nemir. Najava visokih temperatura "Od