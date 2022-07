Haos u indijanapolisu: Troje ubijeno u pucnjavi na tržni centar kod Indijanapolisa, napadača ubio naoružani prolaznik video

Tri osobe su poginule u pucnjavi u tržnom centru kod Indijanapolisa. Dve osobe su ranjene a napadača je ubio naoružani prolaznik.

"Pravi heroj dana je građanin koji je zakonito nosio vatreno oružje u tom restoranu i uspeo da zaustavi napadača gotovo čim je započeo pucnjavu", izjavio je šef policije. At least 3 people have been killed in a mall shooting in Indianapolis, the shooter has been shot dead by an armed bystander. #shooting #massshooting #gunlaws #gunreform #indianapolis #guns pic.twitter.com/yjQ8QWl6xM — Empact News (@EmpactNews) July 18, 2022 Naoružanog prolaznika opisao je kao