Vašington post: Putin nema nameru da Ukrajini vrati teritorije; Kijev: Pogođen ruski komandni punkt kod Oleškija

RTS pre 23 minuta
Vašington post: Putin nema nameru da Ukrajini vrati teritorije; Kijev: Pogođen ruski komandni punkt kod Oleškija

Rat u Ukrajini – 1.264. dan. Šef Kremlja Vladimir Putin nema nameru da vrati okupirane teritorije Zaporoške i Hersonske oblasti Ukrajini u zamenu za potpuno povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa, piše "Vašington post" pozivajući se na izvore. Odbrambene snage su pogodile komandni punkt ruske vojske u oblasti Oleški na privremeno okupiranoj teritoriji Hersonske oblasti, potvrdio je Generalštab Ukrajine.

Generalštab Ukrajine potvrdio udar na rafineriju u Saratovu Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da je izvršen napad na rafineriju nafte u Saratovu u Ruskoj Federaciji. "Protekle noći su bespilotni sistemi Oružanih snaga Ukrajine, u saradnji sa drugim rodovima ukrajinske vojske, napali Saratovsku rafineriju nafte u Ruskoj Federaciji. Napad bespilotnih letelica izazvao je eksplozije i požar u krugu naftne rafinerije", navodi Generalštab. Saratovska
Kalas: Svaki sporazum SAD i Rusije o okončanju rata u Ukrajini mora uključiti Kijev i EU

N1 Info pre 7 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Evropski lideri: Pregovori moraju da uključuju Ukrajinu

RTV pre 1 sat
Kalas: Bilo koji dogovor SAD i Rusije mora da uključi Ukrajinu i EU

Insajder pre 1 sat
Kalas: Bilo koji dogovor SAD i Rusije mora da uključi Ukrajinu i EU

NIN pre 1 sat
Uživo masivan napad na pokrovsk! Rusi lansirali čitav arsenal, pvo sistemi u Ukrajini proglasili uzbunu! (foto/video/mapa)

Alo pre 1 sat
Medvedev: Kijev angažuje narko-kartele, a evropski političari koče američke napore oko Ukrajine

Politika pre 4 sati
"Granice se ne menjaju silom": Evropski lideri stali uz Ukrajinu pred sastanak koji će odrediti budućnost Kijeva

Blic pre 6 sati
Samit Trampa i Putina na Aljasci: diplomatski napori, izazovi i procene budućih pregovora o Ukrajini

Naslovi.ai pre 3 minuta
Ukrajinska vojska preuzela punu kontrolu nad selom Bezalivka u regionu Sumi

Insajder pre 12 minuta
Ukrajinska vojska preuzela punu kontrolu nad selom Bezalivka u regionu Sumi

RTV pre 12 minuta
Vašington post: Putin nema nameru da Ukrajini vrati teritorije; Kijev: Pogođen ruski komandni punkt kod Oleškija

RTS pre 23 minuta
Vens: Tramp nije siguran u uspeh pregovora o Ukrajini

Vens: Tramp nije siguran u uspeh pregovora o Ukrajini

Sputnik pre 22 minuta