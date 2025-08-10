Vašington post: Putin nema nameru da Ukrajini vrati teritorije; Kijev: Pogođen ruski komandni punkt kod Oleškija

Rat u Ukrajini – 1.264. dan. Šef Kremlja Vladimir Putin nema nameru da vrati okupirane teritorije Zaporoške i Hersonske oblasti Ukrajini u zamenu za potpuno povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa, piše "Vašington post" pozivajući se na izvore. Odbrambene snage su pogodile komandni punkt ruske vojske u oblasti Oleški na privremeno okupiranoj teritoriji Hersonske oblasti, potvrdio je Generalštab Ukrajine.

Generalštab Ukrajine potvrdio udar na rafineriju u Saratovu Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da je izvršen napad na rafineriju nafte u Saratovu u Ruskoj Federaciji. "Protekle noći su bespilotni sistemi Oružanih snaga Ukrajine, u saradnji sa drugim rodovima ukrajinske vojske, napali Saratovsku rafineriju nafte u Ruskoj Federaciji. Napad bespilotnih letelica izazvao je eksplozije i požar u krugu naftne rafinerije", navodi Generalštab. Saratovska