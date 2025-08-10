EU poručuje: Svaki mirovni sporazum o Ukrajini mora uključiti Kijev i Brisel

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Kaja Kalas, izjavila je da svaki potencijalni sporazum između Vašingtona i Moskve o okončanju rata u Ukrajini mora obavezno uključiti Ukrajinu i Evropsku uniju.

Kalasova je naglasila da SAD imaju moć da primoraju Rusiju na ozbiljne pregovore, ali da se ti pregovori tiču ne samo bezbednosti Ukrajine, već i cele Evrope. Ona je dodala da privremeno okupirane teritorije, prema međunarodnom pravu, pripadaju Ukrajini i da sporazum ne sme dozvoliti nastavak ruske agresije. Ministri spoljnih poslova EU će sutra razgovarati o narednim koracima u vezi sa ovim pitanjem, kao i o situaciji u Pojasu Gaze.
