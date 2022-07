Nema više dileme: Šojgu konačno otkrio glavni cilj ruske vojske u Ukrajini

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izvršio je inspekciju ruske grupe "Vostok" uključene u specijalnu operaciju u Ukrajini i naredio da prioritet bude uništavanje ukrajinskog raketnog i artiljerijskog naoružanja dugog dometa, kojima granatiraju prostor Donbasa.- General armije Sergej Šojgu je, konstatujući jačanje udarnih sposobnosti grupe, dao instrukcije komandantu za prioritetno uništavanje visokopreciznim oružjem neprijateljskih raketa dugog dometa i artiljerije, iz kojih se granatiraju stambena

Komandant grupe "Vostok", general-potpukovnik Rustam Muradov, podneo je ministru izveštaj "o trenutnoj situaciji i napretku u ispunjavanju postavljenih borbenih zadataka za razbijanje neprijateljskih snaga". Rusija je 24. februara započela vojnu operaciju u Ukrajini. Predsednik Vladimir Putin rekao je da je njen cilj "zaštita ljudi koji su bili izloženi genocidu od strane režima u Kijevu osam godina".