Živa raste, još danas "predah" a onda sledi pakao! Vreli talas stiže u Srbiju, evo kada će biti najtoplije

Danas u Srbiji minimalna temperatura od 9°C do 17°C, a maksimalna od 31°C do 34°C. U Srbiji danas nakon relativno svežeg i prijatnog jutra, tokom dana sunčano i toplije nego u ponedeljak. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 9°C do 17°C, a maksimalna od 31°C do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 26°C. U Beogradu sunčano i toplije nego u ponedeljak. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale.