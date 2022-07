Skandalozne scene u crnoj gori: Subotićka došla kod Pece, lupala mu na vrata i vrištala, evo kako je on reagovao

Aleksandra Subotić navodno je došla ispred zgrade u Budvi u kojoj njen nevenčani suprug Peca Raspopović ima stan kada njegova nova devojka, a njena bivša bliska prijateljica Maja Marinković nije bila tu, prenose domaći mediji.

- Aleksandra je očajna. Ljuta je, ali bi oprostila Peci. Stalno priča kako je potreban njihovoj porodici. Više je ljuta na Maju. Njih dvoje, otkako se saznalo da je u vezi s njenom drugaricom, nisu su videli. Ona očajnički želi da razgovara s njim. Zato je otišla do zgrade u kojoj on ima stan - kaže izvor za domaće medije i nastavlja: - Tamo je nastao haos. Verovala je da će porazgovarati s Pecom, ali je naišla na blokadu. Zvonila je, lupala na vrata, ali joj on