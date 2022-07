Doneta presuda: Zoran Marjanović kriv za ubistvo supruge Jelene, osuđen na 40 godina zatvora

Viši sud u Beogradu doneo je danas presudu kojom je Zoran Marjanović proglašen krivim za ubistvo supruge i pevačice Jelene Marjanović.

Marjanović je osuđen na 40 godina zatvora i odmah će otići u Centralni zatvor. Podsetimo, Jelena Marjanović ubijena je 2. aprila 2016. godine na nasipu u Borči. Sve je počelo kada je tog 2. aprila Zoran Marjanović prijavio da je njegova supruga Jelena nestala. On je tada rekao da su on i ćerkica polako hodali za Jelenom na nasipu pored Dunava u Borči dok je ona trčala ispred njih. S obzirom na to da je ta staza duga nekoliko kilometara, govorio je da je Jelena