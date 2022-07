Ko preživi jul, neka se spremi za avgust: Meteorolog prognozira: "Početkom sledećeg meseca novi toplotni talas, ali to nije jedini problem"

Srbiju je pogodio toplotni talas koji će, prema prognozama meteorologa, trajati do kraja jula. Zbog toga je RHMZ izdao upozorenje da će u danima pred nama temperature ići i do 40 stepeni.

Meteorolog Goran Mihajlović predviđa da nas po završetku ovog vrelog talasa, vrlo brzo čeka novi, već početkom avgusta. - Najtoplije će biti danas i sutra. U subotu će biti 40 i 41 stepen. Manji pad temperature od nedelje do srede od 33 do 35 stepeni, na jugu do 37. Padavine, ako ih bude, su retke. Neko ozbiljnije osveženje se ne očekuje do kraja jula - kaže Mihajlović za Kurir. Prema negovim rečima, ništa svežije neće biti ni u prvoj polovini avgusta. - U avgustu