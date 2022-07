I sutra pakleno, ali su uveče i u sredu mogući pljuskovi

Vrućine u Novom Sadu nastavljaju se i u utorak.

Tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz slab i umeren vetar koji će povremeno biti jak. Najniža temperatura biće 17, najviša dnevna do 35 stepeni. U utorak uveče i u sredu su mogući pljuskovi s grmljavinom. U sredu će se temperatura kretati od 19 do 31 stepen. U četvrtak i petak ponovo sunce, a najviša temperatura će u četvrtak biti 33, a u petak 35 stepeni. U subotu su mogući pljuskovi s grmljavinom, a temperatura će se kretati od 19 do