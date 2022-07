Vučić: Imam poverenja u Gašića, Jovanjicu će završiti nezavisno sudstvo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ima apsolutno poverenje u šefa Bezbednosno informativne agencije (BIA) Bratislava Gašića i da je siguran da Gašić ništa protivpravno nije učinio, ali da nema ništa protiv da se proveri da li je učinio nešto suprotno moralnim i pravnim načelima.

On je ipak potvrdio da je Gašić imao kontakte sa nekim iz Jovanjice, ali je "taj kontakt bezvezan", a "Gašić nije želeo da ga sakrije iako mu je to nuđeno iz MUP-a". Odgovarajući na pitanje novinara nakon obilaska završnih radova na Kuli Beograd o izjavama novinarke Jelene Zorić da je vrh BIA bio u kontaktu sa vlasnikom Jovanjice, Vučić je nekoliko puta ponovio da će se "slučaj Jovanjica završiti odlukom nezavisnog sudstva" te da on ima "poverenja u nezavisnost