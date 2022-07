U septembru početak radova na deonici Rača - Bijeljina

BANJALUKA - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić najavio je da će početak radova na deonici auto-puta Rača - Bijeljina zvanično biti obeležen polovinom septembra, u prisustvu zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

"To je zajednički projekat i zato ima posebnu vrednost i značaj. Hoćemo da našem narodu pošaljemo poruku da je Srpska i Srbija jedno i da smo mi braća bez obzira što živimo u dve države", izjavio je Ćorić na Jahorini. On je rekao da je siguran da će to doprineti drugoj dimenziji Bijeljine u odnosu na ono što danas postoji, prenosi Srna. Ćorić je rekao da ga raduje najavljeni početak radova zbog ogromnog truda svih ljudi koji su nosili vlast u prethodnom periodu i