Grenel: Kurti je fašistički premijer, Beograd da ne naseda

VAŠINGTON: Bivši specijalni izaslanik predsednika SAD za pregovore Beograda i Prištine, Ričard Grenel, povodom nedeljnih dešavanja na Kosovu i Metohiji ocenio je da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti živi u prošlosti i da je "fašistički premijer", a savetuje srpske lidere da ne smeju da nasednu.

"Još jednom, radikalni levičar i iskusni fašistički premijer Kosova Aljbin Kurti jednostrano povlači potez kojim zabranjuje srpske tablice i lične karte na Kosovu. To je glupo, bezobzirno i nepotrebno. Zašto mu (savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost) Džejk Saliven i (državni sekretar SAD) Entoni Blinken ne kažu da prekine sa fašističkim metodama", naveo je Grenel na Tviteru. On je naglasio da "ono što se dešava Balkanu nije Rusija". "Ko god to kaže, želi da