Prištinska vlada popustila posle sastanka sa američkim ambasadorom: Odluka se odlaže do 1. septembra

Vlada Kosova popustila posle sastanka sa američkim ambasadorom, odlaže se odluka do 1. septembra. 🚨BREAKING 🚨 Government of the Republic of #Kosovo has announced that it has postponed the decision on reciprocity for license plates and ID cards until September 1.

The decision came after the meeting with the @USAmbKosovo, Jeff Hovenier — Jehona Hulaj (@jehonahulaj) July 31, 2022 Ambasador SAD u Prištini Džef Hovenier zatražio je od vlade Aljbina Kurtija da odloži početak primene mera za mesec dana, zbog kako je naveo "nerazumevanja njihovih implikacija". 00:48 OKLOPNA VOZILA KOSOVSKE POLICIJE U JUŽNOM DELU KOSOVSKE MITROVICE Izvor: Video plus Sastanak je bio sa Albinom Kurtijem i Vjosom Osmani. (Kurir.rs) Kurir