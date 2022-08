Boško Obradović: Postoji želja da novi parlament bude formiran na demokratski način

Boško Obradović, narodni poslanik pokreta Dveri, bio je gost današnjeg izdanja emisije „Među nama“ na TV Nova S, gde je govorio o novim licima u parlamentu, kao i o odnosu vlasti i opozicije. „Došlo je do ozbiljne smene generacija u Skupštini – nemate Vojislava Šešelja, Nenada Čanka ili kao ranije Vuka Draškovića.

Ideološki to je čitav spektar političkih opcija – od krajnje levice do desnice, opozicija je mnogo snažnija i ona sada sa 82 narodna poslanika, u osam ili devet poslaničkih grupa, ima većinu ovog skupštinskog saziva“, rekao je Obradović upitan da prokomentariše razliku ove i 2016. godine, kada je prvi put bio u Skupštini. On ističe da sve što je naveo govori o bogatstvu Skupštine, te da bi ovaj saziv mogao da bude „to što treba da bude pravi parlament“. „Za početak