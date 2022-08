POTPISAN Temeljni ugovor između SPC i Vlade Crne Gore: Paraf na dokument stavili patrijarh Porfirije i Abazović (foto/video)

Temeljni ugovor između Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve potpisan je danas u Podgorici. 00:51 POTPISAN TEMELJNI UGOVOR Protesti ispred vile Gorica u Podgorici Paraf na Temeljni ugovor stavili su premijer Crne Gore Dritan Abazović i patrijarh srpski gospodin Porfirije koji je rano jutros iznenada došao u Podgoricu.

Na fotografiji koju je na Telegramu objavio Abazović se vidi da su potpisivanju prisustvovali i ministar pravde Marko Kovač i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Avion Vlade Republike Srbije sa patrijarhom SPC Porfirijem, podsetimo, sleteo je jutros na podgorički aerodrom nekoliko minuta nakon devet sati, a prema informacijama crnogorskih medija poglavar SPC je odmah