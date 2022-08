Ukrajina priznaje nepostojeću državu Kosovo?! Podnet zahtev Parlamentu!

Ukrajinski poslanik Oleksij Gončarenko podneo je ukrajinskom parlamentu nacrt rezolucije kojom se predlaže priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

„Ukrajina deli zapadne vrednosti i podržaće demokratiju svuda u svetu. Nadam se da će Ukrajina priznati nezavisnost Kosova što pre“, napisao je Gončarenko na Tviteru. I submitted to the Ukrainian Parliament a bill recognizing the independence of #Kosovo. Ukraine shares Western values ​​and will support democracy anywhere in the world. I hope Ukraine will recognize #Kosovo's independence ASAP. pic.twitter.com/j9UpJL7OfY — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) August