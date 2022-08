Orlić: U Skupštini će se slediti politika Aleksandra Vučića

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić izjavio je da će se u Skupštini sprovoditi politika koju predstavlja predsednik države i Srpske naredne stranke Aleksandar Vučić, jer se tako pokazuje uvažavanje narodne volje. „Postoji nesporna parlamentarna većina.

To je ono za šta je narod glasao i kakva politika da se sprovodi u narednom periodu. Nema tu nikakvih dilema šta ko da očekuje, to je politika koja će u našoj Skupštini da se sprovodi“, rekao je Orlić za TV Hepi. On je kazao da je novi saziv Skupštine Srbije „počeo sa više demokratije, slobode i više uvažavanja koje pokazuje parlamentarna većina“, ali da to ne znači da SNS ne zna koju će politiku da sprovodi i da je „podložna pred drskošću“ iz opozicije. Orlić,