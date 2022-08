Bivši ljubavnik sam ušetao u policijsku stanicu! Policija ga ispituje jer je pevačici Granda naneo teške telesne povrede!

Pevačica Granda Marina Radosavljević pretučena je u ranim jutarnjim časovima u Vrnjačkoj Banji, nakon čega je hitno primljena u bolnicu u Kraljevu gde je i dalje smeštena zbog povreda koje joj je naneo, prema njenim tvrdnjama, njen bivši ljubavnik I.

T. Kako je Marina ispričala ona je napadača prijavila i policija nije mogla da ga nađe, a on se danas sam prijavio u policijsku stanicu Izvesni I. T. se sam predao i policija po nalogu tužilaštva prikuplja sve podatke o ovom napadu na pevačicu, otkriva izvor iz policije. - Izvesni I. T. se danas sam predao, on je i dalje na ispitivanju u policiji i ako se utvrdi da postoji mogućnost da ponovi delo ili da utiče na svedoke, on će biti zadržan u pritvoru. Za sada se