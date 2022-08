Mihajlović: Računi za struju sa poskupljenjem veći za 280 do 320 dinara

Beta pre 1 sat

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da će sa traženim poskupljenjem struje razlika u računu za prosečnu potrošnju iznositi između 280 i 320 dinara.

"To je zahtev Elektroprivrede Srbije kod regulatorne agencije, povećanje od 6, 5 odsto. Kad se sve to obračuna, očekujem da će to do kraja meseca biti i objavljeno", rekla je Mihajlović za TV Prva.

Prema njenim rečima razlika u računu prosečnog srpskog domaćinstva za potrošnju sada i računa od trenutka povećanja cene elektične energije razlika će biti između 280 i 340 dinara.

"Jako je važno da do tog povećanja dođe iako nije popularno o tome govorili. Ali to je nužno, sve u lancu od čega se pravi struja je otišlo gore", rekla je Mihajlović.

(Beta, 08.09.2022)