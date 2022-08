Mihajlović: Važno je da struja poskupi, računi će biti veći za 280 do 320 dinara

Elektroprivreda Srbije je Agenciji za energetiku dostavila predlog o povećanju cene struje od 6,5 odsto, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.

Mihajlović je za TV Prva rekla da očekuje da će se ta procedura završiti i odluka biti objavljena do kraja ovog meseca. "Kad pogledate prosečan račun domaćinstva sada i posle poskuljenja, razlika je od 280 do 340 dinara", tvrdi Mihajlović. Ona je rekla da je važno da dođe do tog povećanja, jer je poskupelo sve od čega se "pravi" struja i poručila "da o tome sledeće godine moramo da mislimo mnogo ozbiljnije". "Jako je važno da do tog povećanja dođe, iako nije