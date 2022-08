Ubica monstruma sa Cetinja ima dosije? Bilo problema sa zakonom, evo zašto je bio hapšen ranije

U medijima su se pojavili detalji iz života Nena Kaluđerovića koji je ubio Vuka Borilovića.

U medijima su se pojavili detalji iz života Nena Kaluđerovića koji je ubio Vuka Borilovića. Kako si preneli mediji Neno Kaluđerović koji je iz vatrenog oružja usmrtio Vuka Borilovića, ubicu sa Cetinja, već je navodno bio hapšen od strane crnogorske policije. Njemu je ranije suđeno u Višem sudu u Podgorici zbog ubistva, ali je on ipak oslobođen optužbi. A post shared by Podgoricke Fore (@pg_forass) On je takođe hapšen jer je počinio krivično delo terorizma, pošto je