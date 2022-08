Petrić ne baš zadovoljan nakon trijumfa na premijeri: Mnogo nefudbalskih poteza, moramo biti pametniji! (video)

Fudbaleri Partizana uspeli su da dođu do pobede nakon pet mečeva bez trijumfa, jer su u Novom Sadu minimalnim rezultatom savladali tim Mladosti GAT.

Nakon meča Gordan Petrić se obratio sledećim rečima. „Šta znam, video sam mnogo nervoze kod mojih igrača, mnogo nefudbalskih poteza, žao mi je što pojedinci prozivaju igrače. Treba im dati podršku, nikome drugom sem njima, oni nas mogu izvući iz ove krize".