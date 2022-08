Stravična eksplozija u tržnom centru u Jerevanu: Broje se mrtvi, veliki broj ljudi ostao zatrpan u ruševinama (video)

U tržnom centru Surmalu u Jerevanu dogodila se eksplozija, a strahuje se da ima žrtava, saopštilo je jermensko Ministarstvo za vanredne situacije.

- U tržnom centru Surmalu došlo je do eksplozije, izbio je požar. Prema preliminarnim podacima, ima žrtava - rekao je agenciji RIA Novosti Haik Kostanjan, portparol Ministarstva. Vatrogasci su na licu mesta, rekao je on. Navodno je eksplodiralo skladište prirotehnike u tržnom centru, a veliki broj ljudi je ostao zatrpan ispod ruševina. Prema pisanju ruskih medija, broj žrtava do sada je dostigao 26. Izvor: Tanjug