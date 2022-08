Danas ponovo svežije u Srbiji, očekuju se pljuskovi: Evo šta nas čeka narednih dana, temperature će biti paklene!

Minimalna temperatura u Srbiji prema vremenskoj prognozi za ponedeljak je 12°C, dok je maksimalna 32°C.

Minimalna temperatura u Srbiji prema vremenskoj prognozi za ponedeljak je 12°C, dok je maksimalna 32°C. U Srbiji u ponedeljak sunčanije i toplije vreme uz slab dnevni razvoj oblaka. Postoji manja šansa za lokalne pljuskove na istoku Srbije. Vetar slab jugozapadni ili promenljiv. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 26°C. U Beogradu u ponedeljak sunčano i toplije uz slab