Sutra sunčano i veoma toplo, do 37 stepeni

U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 stepena do 37 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vetar, promenljivog smera, a na istoku Srbije slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura biće od 14 do 22, a najviša od 34 do 37 stepeni. U Beogradu će takođe biti sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom oko 22, a najvišom oko 37 stepeni. Do petka će na području Srbije biti veoma toplo. U petak veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 39 stepeni. Od petka posle podne do kraja sedmice na području Srbije očekuje se lokalna pojava vremenskih