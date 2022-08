RHMZ izdao tri upozorenja: Afrički vazduh donosi tropske dane, osveženje za vikend

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, sa temperaturom iznad proseka za ovo doba godine.

Jutarnja temperatura kretala se oko 20. podeljka, dok će maksimalna dnevna biti do 37 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je nekoliko upozorenja na visoke temperature i vremenske nepogode. "Polako stižemo do najtoplijeg dela nedelje. Vreo Afrički vazduh donosi nam tropske dane, sa dosta sunčanih perioda i temperaturom koja će lokalno biti i do 40 stepeni. Vedro i sunčano vreme zadržava se sve do petka. Sa više sunčanih perioda i prilivom tople