Stiže naglo zahlađenje Posle najtoplijih dana u avgustu - šok preokret: Za vikend obilne padavine, ovo nas čeka sledeće nedelje

Slobodan Sovilj iz RHMZ-a istakao je da se vrelinama bliži kraj za ovu godinu, te da se kraj leta već nazire. - Danas i sutra će biti najtopliji dani u ovom toplotnom talasu iznad naše zemlje.

Ići će do 39, 40 stepeni tako da od subote očekujemo pad temperature i za do desetak stepeni - kaže Sovilj i dodaje da nas očekuju i prljave kiše za vikend: - Radi se o transportu čestica peska sa severa Afrike. Kada postoji izražena strujenja iznad Sahare, one bivaju transportovane u atmosferu, a zatim vetrovima stižu do Balkanskog poluostrva. To će biti situacija i u petak i ovog vikenda. U subotu krajem dana doći će do slabijih koncentracija peska. Pred nama je