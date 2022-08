Vremenska prognoza - 19. avgust

Najtopliji dan je pred promenu vremena, a tako će biti u petak. Veći deo dana sunčano. Oblaci sa zapada regiona do Srbije će stići tek uveče i noću. Balkansko poluostrvo biće najtoplije u Evropi. Zato će u Srbiji na snazi biti crveni meteo-alarm. Uveče jači pljuskovi prvo u Bačkoj i na zapadu. Jutarnja temperatura od 15 stepeni na jugu do 25 na severu zemlje, najviša dnevna do 39. U Beogradu tropski topla noć, dan sunčan i najviša dnevna 37 u hladu. Kiša kasno uveče.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 19.08.2022. Petak: Veoma toplo. Pre podne pretežno sunčano. Posle podne na jugozapadu uz loklani razvoj oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom, a uveče i tokom noći nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, i uslovima za pojavu vremenskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom i to u zapadniom delovima zemlje. Pre podne će duvati slab i umeren jugoistočni vetar, u Vojvodini