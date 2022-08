Vučićević bacio udicu i „otkazao“ Prajd, Miletić kaže – tipično svake godine

Europrajd će biti održan po planu od 12. do 18. septembra i do sada nije bilo reči o bilo kakvoj zabrani, stoji u demantiju organizatora na tvrdnju urednika Informera da je državni vrh zabranio tu manifestaciju iz bezbednosnih razloga.

Goran Miletić za N1 kaže da se pripreme u saradnji sa državom nastavljaju i da je pojava lažnih vesti tipična pred svaki Prajd, ali da se ove godine tenzije dižu na viši nivo. Majstor spinovanja i ekskluziva od neimenovanih izvora Dragan J. Vučićević u gostovanju na Pinku bacio je još jednu udicu… „Europrajd je otkazan, neće ga biti. To je odluka vrha države, zato što nije trenutak kada to treba raditi. Ja vam kažem – to je ekskluzivna vest. Ne znam da li je to