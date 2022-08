La Repubblica: Rusi pokušali da blokiraju američki nosač aviona u Jadranskom moru, Italijani digli uzbunu

Ratni brodovi ruske mornarice pokušali su pre oko mesec dana da blokiraju izlaz američkog nosača aviona "Hari Truman" iz Jadranskog mora, rekao je za italijanski list " La Republika" načelnik italijanskog vojnog štaba admiral Đuzepe Dragone.

On je dodao i da su ruski ratni brodovi stigli do Ankone. Prema pisanju ovog lista, 22. jula su ruski brodovi blokirali ulazno-izlaznu rutu iz Jadranskog mora kako bi pokušali da spreče kretanje američkog nosača aviona, što je dovelo do toga da NATO brodovi vrše manevre na toj teritoriji. Dragone je istakao da su italijanske fregate, istog trenutka kada su ruski brodovi primećeni, stupile u njihovu pratnju, odnosno da su pratili jedan ruski razarač i jednu rusku