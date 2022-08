FOTO Rusija i NATO oči u oči na Jadranu: Okršaj moćnih mornarica u komšiluku

Pre tri nedelje brodovi ruske mornarice pokušali su da blokiraju izlaz američkog nosača aviona Hari Truman iz Jadranskog mora, otkrio je u intervjuu za rimsku La Republiku admiral Đuzepe Kavo Dragone, zvaničnik italijanskog Vrhovnog štaba odbrane.

On je rekao da su ruski ratni brodovi stigli duž italijanske obale sve do Ankone. Prema rekonstrukciji italijanskog dnevnika, 22. jula ruski brodovi blokirali su ulazno-izlaznu rutu iz Jadranskog mora kako bi pokušali da spreče kretanje američkog nosača aviona. Ovo je dovelo do ogromnog rasta napetosti i niza manevara NATO-a i ruskih brodova na tom području. Kavo Dragone je u intervjuu rekao da je admiral Aurelio De Karolis, čim su ruski ratni brodovi ušli u