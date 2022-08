Hteli su da se provozaju: Detalji jezive nesreće kod Uba u kojoj je stradao mladi fudbaler (16)

Mladi fudbaler kluba sa Uba (16) poginuo je, a četvoro njegovih prijatelja povređeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se, u petak uveče, dogodila u mestu Sovljak nedaleko od Uba, kada je njihov automobil sleteo s puta i prevrnuo se.

Nesreća se dogodila oko 22.30, kada je, "audi A6", koji se kretao iz pravca Novaka ka Ubu, izleteo s puta. Sumnja se da je do izletanja došlo zbog neprilagođene brzine i loših uslova na putu, pošto su u to vreme bili kiša i nevreme. Autmobil je prešao u suprotnu traku na putu, uleteo u kanal, prevrnuo se i završio na krovu. Pored nesrećnog dečaka, u nezgodi je teško povređeno još troje mladih ljudi starosti 18 i 19 godina, dok je