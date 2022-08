Hrvatska bajka u Americi – Ćorić osvojio Sinsinati! (VIDEO)

Borna Ćorić, hrvatski teniser, kompletirao je bajku i stigao do trofeja u Sinsinatiju posle pobede nad Stefanosom Cicipasom, grčkim asom, rezultatom 7:6, 6:2.

Godinu dana je Ćorić odsustvovao sa terena zbog operacije ramena, a onda je u martu za njega počela sezona za koju ni sam Hrvat verovatno nije znao da će biti toliko bajkovita. Važio je za jednog od najvećih talenata svetskog tenisa, međutim često njegove partije nisu bile u skladu sa tim, dok su povrede dodatno otežale put. Re-Borna 💪 The moment @borna_coric completed an unforgettable run to his maiden Masters 1000 title. #CincyTennis