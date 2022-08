"Ne bih da pravim pritisak": Vučević o novoj Vladi, otkrio oko kojih stranaka se još čeka odluka o koaliciji

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da danas da će na sednici Predsedništva SNS jedna od tema biti sastav koalicije koja će formirati buduću vlade.

- Očekujem da SNS pozove manjinske stranke, da vlada bude inkluzivna više nego pre. Treba da donesemo odluku idemo li u koaliciju sa SPS-om i Jedinstvenom Srbijom, i možda sa još nekim strankama - rekao je Vučević novinarima u Novom Sadu. On veruje da će se izaći sa timom koji je jedinstven u zaštiti države i građana. - Ako bude dolazilo do nekih promena u Novom Sadu, ja ću to podeliti sa javnošću. Izaći ću sa predlozima pred skupštinu i stranku i pokušati da ih