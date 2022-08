Vučević: Osim mandatara, jedna od tema na sednici Predsedništva SNS i sastav koalicije

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da da će na sednici Predsedništva SNS jedna od tema biti sastav koalicije koja će formirati buduću vlade. "Očekujem da SNS pozove manjinske stranke, da vlada bude inkluzivna više nego pre.

Treba da donesemo odluku idemo li u koaliciju sa SPS-om i Jedinstvenom Srbijom, i možda sa još nekim strankama", rekao je Vučević novinarima u Novom Sadu. On veruje da će se izaći sa timom koji je jedinstven u zaštiti države i građana. "Ako bude dolazilo do nekih promena u Novom Sadu, ja ću to podeliti sa javnošću. Izaći ću sa predlozima pred skupštinu i stranku i pokušati da ih obrazložim. Ne bih da prejudiciram i pravim pritisak na druge ljude nepotrebno, ili pre