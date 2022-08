Saradnici gradonačelnika Novog SadaVučevića na društvenim mrežama upućuju čestitke na novom političkom angažmanu

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević imenovan je danas za potpredsednika Vlade i njenog člana u nekom od ministarstava. Na vest koja je odjeknula celom zemljom njegovi saradnici su mu na društvenim mrežama uputili poruke podrške i čestitke na novoj funkciji.

Među prvima koji su Vučeviću čestitali na novoj funkciji bio je njegov zamenik Milan Đurić. -Dragom prijatelju i saborcu Milošu Vučeviću od srca čestitam kandidaturu za potpredsednika i ministra u vladi Republike Srbije. Hvala za sve što si učinio za naš Novi Sad. S tobom u timu Aleksandar Vučić i Srbija ima svetlu budućnost. Ne opraštamo se! Radimo dalje, još jače- stoji na Instagram profilu Đurića.