Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 29. avgusta do 4. septembra)

U Srbiji danas sunčano i vrlo toplo, ali za stepen-dva manja vrućina nego u subotu.

Krajem dana se očekuje naoblačenje na zapadu i severu Srbije koje će uveče usloviti lokalne pljuskove i koje će se premeštati u toku noći ka ponedeljku na istok i ostale krajeve. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13 do 21, a maksimalna od 32 do 35 stepeni. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20 do 25 stepeni. U Kragujevcu i okolini tokom dana će biti sunčano i toplo, a posle podne se očekuju pljuskovi sa