"Odluke vlade će se poštovati": Vučić o Evroprajdu: Ako je neki skup zabranjen, on je zabranjen, može da zove i Putin i Bajden (video)

Ne vidim nikakvo rešenje trenutno, i oni će (Priština) 1. septembra krenuti sa tom kampanjom, ali ja ne mislim da će imati velikog uspeha, ali je Kurti uveren da će to proći uspešno, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje o 1. septembru i odluci Prištine kada je reč o registarskim tablicama. - To je proces koji će da traje. Mi smo svakako suočeni sa tim problemom, ali nam ostaje da vidimo. Ja očekujem važne posete i razgovore posle samita Otvorenog Balkana, doći će i turski predsednik redžep Tajip Erdogan. U ovom trenutku ne vidim nikakvu mogućnost pomaka zato što ne vidim želju kod Prištine da se postigne kompromis - rekao je on. Dodao je i da, po