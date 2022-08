Bjelica i Nedović i dalje mogu da odu na Eurobasket! Cela Srbija čekala spisak, samo Pešić ne žuri: Nemamo pritisak!

Svetislav Pešić pričao sa novinarima uoči odlaska na Evropsko prvenstvo.

Svetislav Pešić pričao sa novinarima uoči odlaska na Evropsko prvenstvo. Selektor Srbije Svetislav Pešić održao je konferenciju za medije u Beogradu pred put na Eurobasket (od 1. do 18 septembra). Svi su čekali konačan spisak od 12 igrača, ali to nije uradio danas. Odlučio je da sačeka. Umesto pred novinarima, selektor je odlučio da to saopšti dan kasnije, odnosno da sa tim sačeka do srede uveče i da će posle treninga saopštiti ko ide na šampionat. Najveća dilema