Abazović posle dogovora stare većine o formiranju vlade: Svoju viziju ću sprovoditi i ako budem premijer i ako budem u opoziciji

Nakon izveštaja iz Podgorice da je parlamentarna većina koja je pobedila 30. avgusta 2020. godine potpisala sporazum o formiranju nove vlade Crne Gore, oglasio se premijer Dritan Abazović.

Abazović, koji je u Beogradu na samitu lidera inicijative "Otvoreni Balkan" potvrdio je da su tačni izveštaji da je postignut togovor. - Tačno je sve što se desilo, i potpisivanje temeljnog ugovora, mislim da je to važna stvar za pomirenje. Idemo dalje, ja sam premijer koji donosi teške odluke i ponosan sam na to. Doneto je mnogo teških odluka i ako budem i dalje premijer donosiću teške odluke. Ali koje će voditi ka ovome što imamo danas, a to je da menjamo