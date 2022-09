Abazović potvrdio dogovor o novoj-staroj većini, ali ne i da li ostaje premijer

Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović potrdio je reči jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića da je parlamentarna većina koja je pobedila 30. avgusta 2020. godine ponovo zajedno.

Abazović, međutim, nije precizirao da li će on biti na mestu predsednika Vlade. „Ako bude dogovor nove većine da budem premijer – dobro, ako ne, svoju viziju i svoju politiku ću afirmisati i sa neke druge pozicije, pa i iz opozicije ako bude trebalo“, rekao je on. „Ali definitivno stvari koje su postavljene kao neki temelj, one će se ostvarivati i to je nešto na šta treba da budemo ponosni“, poručio je Abazović iz Beograda gde učestvuje na samitu Otvorenog Balkana.