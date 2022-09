Danas promenljivo i toplo: Posle mestimično maglovitog jutra, očekuje se sunčano vreme, najviša temperatura do 28 stepeni!

U Srbiji će posle mestimično maglovitog jutra tokom dana biti promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni Celzijusa, dnevna od 25 do 28. Vetar slab, istočni i severoistočni, a kiša je moguća samo u brdsko-planinskim predelima. U Beogradu posle kratkotrajne jutarnje magle tokom dana promenljivo vreme sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 14 do 16 stepeni Celzijusa, dnevna oko 27. Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hronično obolelih i osetlјivih, a oprez se savetuje osobama sa respiratornim tegobama i