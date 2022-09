Premijerka na Kosovu i Metohiji: Naši interesi su mir i stabilnost, uvek ćemo biti uz naš narod

Srbija će uvek biti uz svoj narod na Kosovu i Metohiji, poručila je premijerka Ana Brnabić u Kosovskoj Mitrovici i dodala da su naši interesi mir i stabilnost. U okviru posete Kosovu i Metohiji predsednica Vlade posetila je i manastir Banjsku, a boravila je i u Leposaviću.

Izveštaj Andrije Igića Posetom gazdinstvu Lakićević, premijerka završila posetu KiM Obilaskom porodične vinarije Lakićević u Leposaviću, premijerka Ana Brnabić završila je jednodnevnu posetu Kosovu i Metohiji. Vinarija Lakićević je porodični podrum na severu KiM, bavi se organskom proizvodnjom grožđa i vina vrhunskog kvaliteta. Porodično gazdinstvo Lakićevića raspolaže zasadima vinove loze koji se prostiru na površini