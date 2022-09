Više sunca i manje padavina, iz dana u dan sve toplije

Jača uticaj polja visokog vazdušnog pritiska sa severa Evrope, pa će sve do četvrtka nebo nad Srbijom biti pretežno vedro. Slaba kiša je moguća još samo u brdsko-planinskim predelima. Iz Sredozemlja na Balkan stiže topliji vazduh. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna od 25 do 28.

U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, malo toplije, na krajnjem severu sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab istočni vetar i severoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 stepeni. U Beogradu je moguća kratkotrajna jutarnja magla. Dan pretežno sunčan i temperautra do 27 stepeni.