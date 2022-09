Imamo žensko finale US Opena: Švjontek i Žaber izborile borbu za titulu u Americi! (video)

Biće to odličan duel. Iga Švjontek i Ons Žaber sastaće se u ženskom finalu US Opena. Za Tunižanku će ovo biti drugo Gren slem finale, nakon Vimbldona gde je stala na korak od titule. Protivnici u polufinalu, Karolin Garsiji, prepustila je samo četiri gema i savladala je sa 2:0 (6-1,6-3). Take it in, @Ons_Jabeur! #USOpen pic.twitter.com/bIa71zuAaG — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2022 Sa druge strane njena protivnica u finalu, Švjontek, imala je dosta teži